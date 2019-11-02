الرياض تتهيأ لاتفاق تاريخي بين هادي والانتقالي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل 48 ساعة تفصل اليمنيين عن إنهاء مرحلة الفوضى، حيث يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بعد غد في العاصمة السعودية «اتفاق الرياض» بين الحكومة اليمنية الشرعية برئاسة عبدربه منصور هادي والمجلس الانتقالي اليمني.

وأكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن التوقيع سيتم بحضور الرئيس عبدربه منصور هادي وقيادات الدولة والحكومة والأحزاب والشخصيات السياسية والاجتماعية والأشقاء والأصدقاء، مشددا على أن السعودية والرئيس هادي حرصا على هذا الحضور من أجل توحيد الجهود.

وأكد أن ‏هذا الحضور السياسي يؤكد حرص الأشقاء في المملكة والرئيس هادي على حضور مختلف المكونات الجنوبية والنخب السياسية اليمنية بهدف توحيد جهود كل اليمنيين تحت مظلة الشرعية الدستورية في معركة استعادة الدولة وإسقاط انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من ايران.

Advertisements

ومع توقيع «اتفاق الرياض» سيطوي اليمنيون صفحة مهمة في تاريخهم، بعد أن أدارت السعودية المفاوضات بحنكة لحقن الدماء والوصول لحل سلمي توافقي مبني على المرجعيات والمبادئ الرئيسية، وقدمت المصالح الاستراتيجية لليمن لتعزيز أمنها واستقرارها.

ويدعو اتفاق الرياض إلى التفاؤل بإمكانية الوصول لحل لجميع الأزمات في اليمن إذا وجدت النوايا الصادقة للوصول إلى حل لدى جميع الأطراف، ولا سيما أنه يحترم مطالب المكونات اليمنية كافة بما فيها ما يتعلق بالقضية الجنوبية من خلال الحوار والعمل السياسي، واستتباب الأمن وتحقيق النمو الاقتصادي، وتتيح الاتفاقية تفعيل الحكومة اليمنية لمؤسسات الدولة ومباشرة صرف مرتبات موظفي القطاعين العسكري والمدني وتشكيل الحكومة الجديدة.

ماذا فعلت المملكة لإبرام اتفاق الرياض؟