44 انتهاكا حوثيا خلال 24 ساعة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل تواصل ميليشيات الحوثي مسلسل خروقاتها وانتهاكاتها للهدنة الأممية في إطار تصعيدها العسكري في محافظة الحديدة في رسالة واضحة للمجتمع الدولي والأمم المتحدة، بأنها لا تريد السلام ولن تجنح له، حيث ارتكبت عشرات الخروقات والانتهاكات اليومية للهدنة الأممية في مختلف جبهات القتال بمحافظة الحديدة في إطار تعنتها لطريق السلام والاتفاقيات التي وقعت عليها بإشراف الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة.

وأفاد مصدر عسكري في وحدة الرصد للقوات المشتركة بأن ميليشيات الحوثي ارتكبت خلال الـ24 ساعة الماضية 44 خرقا وانتهاكا على مواقع القوات المشتركة في عدد من مناطق ومديريات محافظة الحديدة.

وفي إطار خروقاتها اليومية للهدنة الأممية واتفاق السويد الذي ينص على وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار للميليشيات من موانئ ومدينة الحديدة، تمكن المصدر العسكري للقوات المشتركة من رصد وتوثيق جميع الخروقات والانتهاكات التي قامت بها ميليشيات الحوثي على مواقع متفرقة للقوات المشتركة في مديريات الدريهمي، حيس، بيت الفقية، التحيتا، حيث استخدمت الأسلحة المتوسطة والثقيلة والرشاشة وقذائف مدفعية الهاون بشكل عنيف، كما شنت ميليشيات الحوثي الانقلابية قصفا عنيفا وعشوائيا على الأحياء السكنية في مدينة حيس جنوب محافظة الحديدة.

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