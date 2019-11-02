ترمب يجمع 3 ملايين دولار بعد تصويت النواب على اتهامه بالتقصير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - واشنطن

جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب 3 ملايين دولار من الجهات المانحة في حملة عبر شبكة الانترنت في الساعات التي تلت تصويت مجلس النواب على بدء التحقيق في قضية اتهامه بالتقصير.

ونقلت وكالة أنباء بلومبيرج تغريدة لمدير الحملة، براد بارسكيل، قال فيها: إنه تم جمع 19 مليون دولار عبر الانترنت في أكتوبر وحده.

وأرسلت الحملة رسائل نصية ورسائل بريد الكتروني إلى المؤيدين، أشارت إلى أن تصويت مجلس النواب كان سببا لدفع أنصار ترمب للتبرع.