الفلسطينيون يطالبون بريطانيا بالاعتذار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ رام الله

طالبت منظمة التحرير الفلسطينية وحركة حماس أمس بريطانيا بالاعتذار عن وعد بلفور الذي صدر قبل 102 عام ومهد لقيام دولة إسرائيل.

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ودعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات في بيان بريطانيا إلى «اقتناص الفرصة السياسية للعب دور فاعل وجوهري في حل قضية شعب فلسطين السياسية، المسؤولة عنها عبر قرن من الزمن، من خلال الاعتذار لشعبنا والاعتراف بمسؤوليتها القانونية والسياسية عن الظلم الذي أوقعته به».

وطالب عريقات بـ»الاعتراف بدولة فلسطين، والدفع بمبادرات عملية كفيلة بترجمة إرادتها في ردع الاحتلال والاستيطان وعمليات التطهير العرقي التي تقودها سلطة الاحتلال لترسيخ نظام عنصري استعماري، يستند إلى قانون القومية العنصري وليد وعد بلفور».

وقال «على الرغم من أن الإجراءات لن تمحو آثار الاستعمار، إلا أنها ستشكل نموذجا لأعضاء المجتمع الدولي».