مهاتير محمد: حرب أمريكا والصين ستستمر 5 سنوات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل توقع رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد أن تستمر الحرب القائمة حاليا بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين 5 سنوات على أسوأ تقدير، في حال إعادة انتخاب ترمب لفترة رئاسية ثانية العام المقبل.

وشدد على وحدة صف دول رابطة جنوب شرق آسيا «آسيان» وأن تتحدث بصوت واحد «حتى لا نتعرض لما لا نريده»، وقال في كلمة أمام قمة «آسيان» في العاصمة التايلاندية، بانكوك، نقلت مقتطفات منها وكالة «بلومبيرج» للأنباء، إنه يتعين على دول الرابطة، التي تضم أكثر من 650 مليون نسمة، تعزيز أسواقها ليكون صوتها أقوى على الساحة العالمية.

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وأضاف أنه بإمكان دول الرابطة التعلم من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والرد على ما تتعرض له، مشيرا في هذا الصدد إلى الجهود المبذولة في الغرب لمقاطعة زيت النخيل الماليزي.

وقال مهاتير «في حال إقدامكم على خفض وارداتكم من زيت النخيل الماليزي، فإننا سوف نخفض بعض وارداتنا منكم، بالقدر نفسه سنفعل مثل ما يفعله ترمب».

وأوضح «إننا لا نريد الدخول في حرب تجارية، غير أنه في بعض الأحيان، عندما يقومون بإجراءات لا تروق لنا، فإننا سوف نضطر إلى القيام بما لا يروق لهم، وعلينا أن نتحدث دائما بصوت واحد، وفى حال تحدثت بمفردك، عندئذ سوف تتعرض لما لا تريد».