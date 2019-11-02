طهران تكابر: تكرار العقوبات لن يحقق الهدف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ طهران

واصلت إيران مكابرتها، وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي أن تكرار العقوبات الأمريكية ضد بلاده لن يحقق أهدافها، مشيرا إلى أن ذلك يعد دليلا على الضعف وعدم الكفاءة الدبلوماسية.

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وأضاف: «للأسف، الجهاز الدبلوماسي الأمريكي غير قادر على تنفيذ مبادرات دبلوماسية ومعقولة، ويعتمد فقط على القوة والإرهاب الاقتصادي»، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وقال موسوي إن على الولايات المتحدة أن تكف عن الانغماس في أوهامها والعودة إلى الوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي، بدلا من العقوبات والفوضى المتكررة التي من المؤكد أنها لن تحقق أهدافها.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تمديد عقوبات على قطاع البناء الإيراني، وسبق أن فرضت عقوبات على إيران شملت قائد الثورة الإٍسلامية علي خامنئي، ووزير الخارجية محمد جواد ظريف وعشرات الأشخاص الآخرين وجهات أخرى تابعة للحرس الثوري الذي أدرجته على قائمة الإرهاب.