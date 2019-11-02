النازحون الفلسطينيون يطالبون الأونروا بمساعدات عاجلة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ بيروت

طالبت رابطة الفلسطينيين المهجرين من سوريا إلى لبنان في بيان أمس، وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» بتخصيص مساعدة مالية إسعافية عاجلة للعائلات الفلسطينية النازحة من سوريا إلى لبنان، نظرا لانعكاس الأوضاع الاقتصادية المتردية عليهم.

وتوجهت الرابطة التي تتخذ من بيروت مقرا لها بنداء إلى الوكالة الأممية بتخصيص مساعدة إسعافية وإنقاذية عاجلة وفورية للعائلات المهجرة من سوريا في لبنان، خاصة تلك التي أضحت بلا مأوى كمساعدة مالية استثنائية تقتطع من ميزانية الطوارئ لدى الوكالة.

يذكر أن نحو 28 ألف لاجئ فلسطيني مهجر من سوريا إلى لبنان، تصنفهم الأونروا من ضمن الأكثر تهميشا وضعفا من بين مجتمعات اللاجئين في العالم، ووفق الوكالة الدولية فإن نحو 90% منهم يعيشون تحت خط الفقر، أي بأقل من دولارين في اليوم الواحد، وهو المعيار العالمي المحدد من قبل البنك الدولي، في حين يفتقد 95 % منهم للأمن الغذائي، أي لا تتوفر لديهم كميات الغذاء التي تحميهم من الجوع.