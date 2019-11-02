بعد الحديث عن عزله.. ترامب يغادر البيت الأبيض.. ويصف مرشحًا للانتخابات الرئاسية الأمريكية بـ«الكلب».. ووزير جديد يغادر إدارته بعد أشهر من تعيينه

الموجز

يعتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن هناك أغلبية من الناخبين الأميركيين وصفها بـ"الغاضبة" ستدعمه بشأن المساءلة ومحاولات عزله، ودعا الجمهوريين إلى مساندته.

أغلبية غاضبة

فقد قال دونالد ترامب، في تجمع باستاد بمدينة توبيلو في ولاية مسيسبي الأميركية، الجمعة، إنه يعتقد أن" أغلبية غاضبة" ستدعمه في مواجهة تحقيق بشأن مساءلته، مع سعيه لحشد أنصاره لإبداء اعتراضهم على محاولة الديمقراطيين عزله.

تصويت مجلس النواب

وأسهب ترامب، خلال التجمع، في الحديث عما يسيئه، وذلك بعد يوم واحد من تصويت مجلس النواب الأميركي الذي يهيمن عليه الديمقراطيون بشكل رسمي لوضع قواعد التحقيق في محاولة ترامب جعل أوكرانيا تحقق مع منافسه الديمقراطي جو بايدن.

الشعب ملء بالأكاذيب

وقال ترامب إن " الشعب الأميركي مل من أكاذيب وخدع وتطرف الديمقراطيين"، مضيفا أن الديمقراطيين "خلقوا أغلبية غاضبة ستصوت للإطاحة في 2020 بكثيرين من الديمقراطيين الكسالى" وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

هزيمة أي مرشح

وعبر الرئيس الأميركي أيضا عن ثقته في قدرته على هزيمة أي مرشح ديمقراطي يمكن أن ينافسه في انتخابات نوفمبر 2020.

ترامب يسخر

وسخر ترامب من المرشح الديمقراطي بيتو أورورك، بعد ساعات من انسحاب عضو مجلس النواب السابق فجأة من السباق للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة، الجمعة، قائلا "بيتو ذلك الوغد المسكين ..الرجل البائس المثير للشفقة".

كما هاجم بادين وقال إنه "سيسقط مثلما يسقط الحجر".

فضيحة أوكرايا

وتناول ترامب مرارا وتكرارا فضيحة أوكرانيا المثارة حوله، ودافع عن اتصال هاتفي، أجراه يوم 25 يوليو مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي يمثل محور الاتهامات الموجهة له في التحقيق الخاص بمساءلته.

بلد منتخب

وقال: "هل تعتقدون إنني عندما أجرى اتصالا برئيس بلد منتخب حديثا سأقول له شيئا غير لائق، وأنا أعرف أن كثيرين يستمعون على الخط؟"

وخلال التجمع في توبيلو، دعا الرئيس الأميركي الناخبين الجمهوريين إلى مساندته.

الديمقراطيون

يشار إلى أنه رغم التقدم السريع الذي حققه الديمقراطيون في موضوع مساءلة ترامب في مجلس النواب، فإن إدارة ترامب يبدو أنها ترفض التعاون في هذا الأمر.

وزير الطاقة الأمريكي

ويعتقد أن رفض وزير الطاقة الأميركي ريك بيري الإدلاء بشهادته في التحقيق الخاص بمساءلة ترامب أحدث مثال على هذا الرفض.

رفض الإدلاء بشهادته

فقد قالت متحدثة باسم وزارة الطاقة الأميركية، الجمعة، إن وزير الطاقة سيرفض الإدلاء بشهادته هذا الأسبوع في التحقيق الذي يقوده الديمقراطيون ويهدف إلى مساءلة الرئيس دونالد ترامب.

شايلين هاينز

وقالت المتحدثة باسم وزارة الطاقة شايلين هاينز في بيان إن "الوزير لن يشارك في تحقيق سري بالمجلس يتم فيه منع محامي الوزارة من الحضور.

وأضافت: "إذا كانت اللجنة حريصة على إجراء عملية جادة فهناك ترحيب بأن ترسل دعوة للوزير للمشاركة في جلسة علنية يحضرها محامي الوزارة ويمكن للشعب الأميركي مشاهدتها".

عبارة مهينة

استخف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالمرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية، بيتو أورورك، بعد إعلانه الانسحاب من السباق الرئاسي، مستخدما عبارة مهينة.

كالكلب

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وقال ترامب عن أورورك إنه "انسحب كالكلب".

ويعرف أورورك، وهو عضو الكونغرس عن ولاية تكساس، بانتقاده الشديد لترامب، منذ إطلاق النار الجماعي، الذي وقع في مدينته إلباسو في أغسطس/ آب.

ووصف القتل بأنه نتيجة خطاب ترامب "المعادي للمهاجرين".

وقد أعلن أورورك الجمعة انسحابه من سباق البيت الأبيض، لأن حملته الانتخابية "لا تملك الإمكانيات التي تسمح لها بتحقيق النجاح".

لفظ مهين

وتعد هذه المرة الثانية التي يستخدم فيها ترامب لفظ "الكلب" خلال أيام معدودة، إذ قال في إعلان مقتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية، في عملية عسكرية أمريكية في سوريا، إن البغدادي "مات كالكلب".

وتحدث ترامب في تجمع شعبي بمدينة توبيلو في ميسيسيبي، واصفا أوروك بأنه شخص "بائس مثير للشفقة".

ما الذي قاله ترامب؟

قال ترامب عن أورورك: "جاء من تكساس كأنه نجم سياسي، ثم عاد إليها لا يعرفه أحد".

وكتب على تويتر متهكما: "لا، بيتو انسحب من سباق الرئاسة على الرغم من تصريحه بأنه ولد من أجلها. لا أعتقد ذلك".

ووصف المرشح الديمقراطي الأوفر حظا، جو بايدن، بأنه مختل عقليا، مضيفا أن "شعبيته في انهيار".

وبخصوص إجراءات عزله، قال الرئيس الأمريكي إن "الأغلبية الغاضبة" من الناخبين الأمريكيين تسانده.

ويجري التحقيق في مزاعم بأن ترامب طلب مساعدة أوكرانيا لتعزيز حظوظه في الفوز بفترة رئاسية ثانية، وهو ما ينفيه.

كيف انسحب أورورك؟

قال أورورك وهي يعلن انسحابه إن "حملتنا كانت دائما مبنية على فكرة واضحة، والخطاب الصريح، والقرارات الحاسمة".

وعلى هذا الأساس "أعلن أن خدمتي لبلادي لن تكون بصفتي مرشحا".

وكتب في مدونته: "واجهنا عنصرية مؤسساتية، ونددنا بترامب وسياسة تفوق الجنس الأبيض التي يتبناها، والعنف الذي يشجعه ضد كل من لا يشبه الأغلبية في هذه البلاد".

وأشاد مرشحون ديمقراطيون بالجهود، التي بذلها أورورك، إذ كتب جون بايدن على تويتر: "إن حماسه لحل أزمة السلاح ألهم كل من رآه".

وأشادت إليزابيث وارين بالتزامه بالقضاء على العنف المسلح، أما بيرني ساندرز فأهاب فحملته الانتخابية التي "جمعت الملايين حولها".

من بيتو أورورك؟

دخل أورورك، البالغ من العمر 47 عاما، سباق الانتخابات الرئاسية في مارس/ آذار بعد فشله في 2018 في أخذ مقعد تيد كرور في الكونغرس.

وسجل في انتخابات الكونغرس نتائج لم يسبق لأي ديمقراطي أن حققها في تكساس منذ عقود. واستطاع أن يرفع حظوظ الديمقراطيين، في انتخابات الكونغرس إلى درجة أن البعض شبه حملته بحملة الرئيس السابق باراك أوباما.

ولكنه لم يستطع أن يحقق نجاحا مماثلا في سباق الترشح لتمثيل الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية.

وركز حملته على الحد من حمل اقتناء السلاح الحربي، والقضاء على العنف المسلح في البلاد.

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، أنه اختار مسؤولا جديدا ليحل مكان كيفن ماكالينان، في منصب وزير الأمن الداخلي بالوكالة، الذي يعتبر موقعا مركزيا في إطار مواجهة الهجرة غير الشرعية.

استقالة وزير بإدارة ترامب

ومنذ حملته الانتخابية للرئاسة في 2016، شكلت مكافحة الهجرة غير الشرعية أحد المحاور الرئيسية للرئيس ترامب. وتواجه الإدارة الأميركية انتقادات منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان باستمرار بسبب سياستها في مجال الهجرة.

ولدى سؤاله عن تقارير تفيد بأن تشاد وولف سيحل مكان ماكالينان، قال ترامب: "سنرى ما سيحصل. لدينا أشخاص رائعون".

من جهته، أكد المتحدث باسم البيت الأبيض هوغان غيدلي: "مثلما قال الرئيس ترامب، كيفن ماكالينان قام بعمل رائع. سيُغادر بعد يوم المحاربين القدامى (في 11 نوفمبر)، وبعد مغادرته سيكون تشاد وولف وزيرا بالوكالة".