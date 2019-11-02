بيان عاجل للحكومة بسبب تأخر صرف العلاوات الخمس

الموجز

أعلن النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، عن تقدمه ببيان عاجل للحكومة بسبب تأخر صرف العلاوات الخمس لـ أصحاب المعاشات.

وطالب النائب إسماعيل نصر الدين، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، وزارة التضامن الاجتماعي، بسرعة إضافة العلاوات الخمس الأخيرة إلى الأجر المتغير لـ أصحاب المعاشات، لاسيما وأنها صادرة عن حكم قضائي.

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وقال عضو مجلس النواب، إنه بعدما أوصت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري، في يناير 2018 بأحقية كل أصحاب المعاشات لنسبة الـ80% من العلاوات الاجتماعية التي صدرت في أثناء وجودهم في الخدمة ولم تُضف إلى الأجر المتغير، وطالبت باستعادة كل صاحب معاش للعلاوات دون اللجوء إلى القضاء، طبقا للحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا في 2005، بأحقية أصحاب المعاشات في استعادة هذه العلاوات، فإنّ هيئة التأمينات الاجتماعية ووزارة التضامن رفضا تعميم هذا الحكم.

وكان النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، كشف عن أسباب تأخر صرف العلاوات الخمس لـ أصحاب المعاشات حتى الآن.

وقال النائب محمد وهب الله، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إن هناك حالة من البلبلة بشأن عدم صرف العلاوات الخمس لـ أصحاب المعاشات، بسبب أن حكم المحكمة الإدارية العليا لم يتضمن أي إشارة إلى زيادة المعاشات بقيمة الـ80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي إلى معاش الأجور المتغيرة، بل اكتفي بأن تضم بنسبة 80% من قيمتها إلى الأجور المتغيرة قبل التسوية، وهذا ما أدى إلى حدوث اللغط الدائر الآن.