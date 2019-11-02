بعد مقتل البغدادي بالعملية «كايلا مولر».. قائمة أخطر المطلوبين عالميًا.. والظواهري بينهم

الموجز

قُتل زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية" أبو بكر البغدادي في عملية نفذتها قوات أمريكية خاصة شمال غرب سوريا ليل السبت- بعد تفجير حزام ناسف عقب الفرار إلى نفق أثناء مطاردة كلاب الجيش الأمريكي له، وفقا لما أعلنه ترامب الأحد.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية عدم وقوع خسائر في الأرواح بين صفوف القوات الأمريكية أثناء العملية التي استهدفت زعيم تنظيم الدولة، لكن أحد الكلاب أصيب إصابة بالغة. لكن الجنرال مايلي أكد أن اسم الكلب المصاب صُنف ضمن المعلومات "السرية".

وأطلق اسم "كايلا مولر"على عملية قتل زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية" أبو بكر البغدادي التي نفذتها قوات أمريكية خاصة شمال غرب سوريا ليل السبت-الأحد. وكايلا مولر هي شابة أمريكية خطفها هذا التنظيم المتطرف واحتجزها رهينة وكان البغدادي قد "اغتصبها مرارا وتكرارا" قبل مقتلها.

أعرب والدا الرهينة الأمريكية كايلا مولر التي قتلت في مطلع فبراير/شباط 2015 لوسائل الإعلام الأمريكية عن بالغ تأثرهما بعد أن علما أن العملية التي نفذتها قوات أمريكية خاصة وقتل فيها أبو بكر البغدادي ليل السبت-الأحد قد حملت اسم الشابة التي كانت تعمل في المجال الإنساني في سوريا حيث خطفت في 2013.

وأكد الوالدان أن الرئيس الأمريكي - الذي تحدثت عن كايلا مولر في خطاب ألقاه بعد مقتل البغدادي، وذكر فيه ضحايا آخرين وقعوا في يد التنظيم المتطرف - قد اتصل بهما شخصيا.

وسبق لوالدي كايلا مولر التي اختطفت في حلب في أغسطس/آب 2013، إذ كانت تعمل في مجال الإغاثة الإنسانية، أن أكدا أن زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي اغتصب ابنتهما مرارا وتكرارا، حسب ما أبلغتهما به الحكومة الأمريكية.

وأبرزت صحيفة "الجارديان" البريطانية أخطر المطلوبين عالميا بعد مقتل أبو بكر البغدادى، زعيم تنظيم داعش .

وقالت إن البغدادى لم يكن له منزل دائم، وسرقت ملابسه الداخلية من قبل مخبر.

وقالت الصحيفة إن موت البغدادى ترك داعش مؤقتا بلا زعيم، كما ترك قائمة أكثر المطلوبين فى العالم خالية من رقم 1 من حيث تصدر القائمة.

Advertisements

وقال الكاتب، الذى نقل موقع بى بى سى عربى أجزاء من تقريره، إن القائمة الحالية تشمل كلا من:

:

1- أبو بكر شيكاو قائد المليشيا النيجيرية الذي يتزعم حركة بوكو حرام في أفريقيا منذ عام 2009.

2- أبو إبراهيم الهاشمي القرشي، الزعيم الجديد لتنظيم داعش خلفا لأبي بكر البغدادي بعد قتله.

3- أيمن الظواهري، الزعيم الحالي لتنظيم القاعدة والذي خلف أسامة بن لادن بعد مقتله.

4- داوود إبراهيم، رئيس منظمة الجريمة في مومباي. والمطلوب للإنتربول الدولي بتهمة التزييف والجريمة المنظمة.

5- أوفيديو جوزمان لوبيز نجل خواكين جوزمان "إل تشابو"، إمبراطور تجارة المخدرات في المكسيك.

6- تسى تشى لوب، وهو كندى من مواليد الصين، يقود اتحادًا ضخمًا متعدد الجنسيات لتهريب المخدرات في أسيا.

7- فاسيليس بالايوكوستاس أحد الهاربين اليونانيين، فرو بطائرة هليكوبتر مرتين من سجن كوريدالوس ذي الإجراءات الأمنية المشددة في اليونان بينما كان يقضي عقوبة بالسجن لمدة 25 عامًا بتهمة الاختطاف والسرقة.

8- ماتيو ميسينا دينارو رئيس المافيا الصقلية.

9- جوتشيفير، أحد الشخصيات التي اخترقت شبكة الكمبيوتر التابعة للجنة الوطنية الديمقراطية ثم سربت وثائقها إلى وسائل الإعلام و موقع ويكيليكس.

10- فيليسيان كابوجا، رجل أعمال رواندي متهم بتمويل عمليات الإبادة الجماعية في رواندا والمشاركة فيها.