عليا عبّاس: طلبنا أكثر من مرة اصدار بطاقات تشريج الخلوي بالليرة ولم نلق تجاوبا

أكدت مدير عام ​وزارة الاقتصاد​ ​عليا عباس​ أن الوزارة طلبت اكثر من مرة من وزارة الاصتلات ان تلزم شركات ​الخلوي​ اصدار بطاقات التشريج ب​الليرة اللبنانية​ ولكنها لم تلق تجاوبا، مشيرة في حديث تلفزيوني الى أن الخطا يعود لعقود وليس جديدا ونحن كنا نطالب بهذا الامر قبل بدء الشكاوى.

واضافت: "اليوم كثرت الشكاوى لاننا بتنا امام سعري تصريف للدولار ولذلك نتمنى من ​الحكومة​ المقبلة ان تصحح هذا الوضع الخاطىء".