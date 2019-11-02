أكدت مدير عام وزارة الاقتصاد عليا عباس أن الوزارة طلبت اكثر من مرة من وزارة الاصتلات ان تلزم شركات الخلوي اصدار بطاقات التشريج بالليرة اللبنانية ولكنها لم تلق تجاوبا، مشيرة في حديث تلفزيوني الى أن الخطا يعود لعقود وليس جديدا ونحن كنا نطالب بهذا الامر قبل بدء الشكاوى.
واضافت: "اليوم كثرت الشكاوى لاننا بتنا امام سعري تصريف للدولار ولذلك نتمنى من الحكومة المقبلة ان تصحح هذا الوضع الخاطىء".
كانت هذه تفاصيل خبر عليا عبّاس: طلبنا أكثر من مرة اصدار بطاقات تشريج الخلوي بالليرة ولم نلق تجاوبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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