بلدية حاصبيا تواصل عملها بتنظيف مجاري المياه

افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ بأن "الفرق اللوجستية في بلدية حاصبيا تواصل عملها في تنظيف وإعادة تأهيل اقنية ومجاري ​المياه​ الشتوية في البلدة بتوجيه وإشراف من رئيس ​البلدية​ لبيب الحمرا الذي تمنى على المواطنين عدم رمي ​النفايات​ على الطرقات او في هذه المجاري منعا لانسدادها وخفاظا على النظافة من أجل بيئة سليمة بعيدة عن اي تلوث".

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