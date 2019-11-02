أعلنت وزيرة ​الطاقة​ في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​ندى بستاني​ أنه "يتمّ التداول حالياً بمقالة تدّعي أنني نقلت مرسوم استملاك معمل الكهرباء من حنّوش الى ​سلعاتا​ ما خفّض الكلفة من 300 الى 30 مليون ​دولار​"، مضيفة:"نحن اذ ننفي نفياً قاطعاً هذه الارقام نؤكد اننا اقترحنا نقل الموقع الى سلعاتا حيث الكلفة أدنى بـ 25 بالمئة ولكن إسألوا من وقف ضد نقله الى المنطقة الأرخص؟".

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كانت هذه تفاصيل خبر بستاني: اقترحنا نقل معمل الكهرباء الى سلعاتا حيث الكلفة أدنى بـ 25 بالمئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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