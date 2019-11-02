أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن "​الجيش الإسرائيلي​ أجرى تعديلات في نشر ​القبة الحديدية​ في ​الساعات​ الأربع والعشرين الأخيرة"، مشيرة الى أن "الجيش مستعد لإمكانية استئناف ​إطلاق النار​".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وسائل إعلام إسرائيلية: الجيش الإسرائيلي مستعد لإمكانية استئناف إطلاق النار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.