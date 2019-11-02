سرايا القدس: تهديدات العدو بشن حرب على غزة ليست جديدة

أكّد ​الجناح​ العسكري ل​حركة الجهاد الإسلامي​ - ​سرايا القدس​ أن "تهديدات العدو بشن حرب على غزة ليست جديدة"، مشيرًا الى "أننا نملك مساحة كبيرة جداً للتعامل مع واقع الميدان في حال أقدم الاحتلال علي أي حماقة".

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