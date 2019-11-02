الرئيس الإيراني يهنئ نظيره الجزائري باليوم الوطني

بعث الرئيس الإيراني حسن روحاني ببرقية الى نظيره الجزائري عبد القادر بن صالح هنأه فيها بحلول اليوم الوطني للجزائر، معربًا عن أمله في "تنمية التعاون الثنائي بين البلدين نظرا للماضي التاريخي للعلاقات والطاقات المتاحة والمتنوعة في مختلف المجالات اكثر مما مضى".
وتمنى روحاني السلامة والنجاح لنظيره الجزائري والعزة والفلاح لشعب الجزائر.
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