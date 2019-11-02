الأمم المتحدة: قرار ترامب الحد من استقبال اللاجئين يعقد عمل المكتب

انتقد مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي قرار الإدارة الأميركية الحد من استقبال اللاجئين في عام 2020 المالي"، مشيرًا الى أن "هذا القرار يعقد عمل المكتب في ظل النزوح الاضطراري لأعداد كبيرة من الناس في العالم ويقلص الإمكانيات لإيوائهم".
وأعرب غراندي عن "القلق من القرار الأميركي ومن نزعة مشابهة في مناطق أخرى من العالم"، لافتًا الى أن "برامج الإيواء تشمل 0.5% فقط من اللاجئين البالغ عددهم 26 مليون شخص، وأن احتياجات الإيواء تزيد بشكل كبير على القدرات المتوفرة في هذا المجال".
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قرر أمس تخفيض عدد اللاجئين الذين تستقبلهم الولايات المتحدة من 30 ألف شخص إلى 18 ألف شخص في عام 2020 المالي، الذي بدأ في 1 تشرين الأول الماضي.
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