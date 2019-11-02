الأمم المتحدة: قرار ترامب الحد من استقبال اللاجئين يعقد عمل المكتب

انتقد مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون ​اللاجئين​ ​فيليبو غراندي​ قرار ​الإدارة الأميركية​ الحد من استقبال اللاجئين في عام 2020 المالي"، مشيرًا الى أن "هذا القرار يعقد عمل المكتب في ظل ​النزوح​ الاضطراري لأعداد كبيرة من الناس في ​العالم​ ويقلص الإمكانيات لإيوائهم".

وأعرب غراندي عن "القلق من القرار الأميركي ومن نزعة مشابهة في مناطق أخرى من العالم"، لافتًا الى أن "برامج الإيواء تشمل 0.5% فقط من اللاجئين البالغ عددهم 26 مليون شخص، وأن احتياجات الإيواء تزيد بشكل كبير على القدرات المتوفرة في هذا المجال".

وكان الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ قد قرر أمس تخفيض عدد اللاجئين الذين تستقبلهم ​الولايات المتحدة​ من 30 ألف شخص إلى 18 ألف شخص في عام 2020 المالي، الذي بدأ في 1 تشرين الأول الماضي.

