بري: أنا مع إعادة تكليف الحريري لرئاسة الحكومة

شدّد رئيس مجلس النواب نبيه بري على "وجوب العجلة في التكليف ومن ثم بالتأليف لمعالجة الأزمات الاقتصادية وتلبية المطالب الشعبية المحقة".
وأكد بري، في حديث صحفي، أن "موقفه معروف بالنسبة للتكليف وقد أبلغه للمعنيين"، موضحًا أنه "مع إعادة تكليف سعد الحريري لرئاسة الحكومة".
أما بالنسبة الى التأليف، فأشار الى أنه "مع حكومة مصغرة أو أصغر من الحكومة الحالية، كاشفًا عن أنه "متمسك بتمثيل الحراك لكن في هذه الحال يصبح الموضوع سياسياً ويمكن توزير سياسيين وتقنيين".
ونوّه بري بأنه تواصل مع رئيس لجنة المال النائب ابراهيم كنعان وسيعقد الثلثاء المقبل أول اجتماع للجنة للبدء بمناقشة موازنة 2020، متوقعاً إنجازها وإقرارها في الهيئة العامة خلال شهر كحد أقصى لأنها “خفيفة نضيفة”.
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