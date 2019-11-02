خارجية إيران: روحاني وجه رسالة لقادة دول الخليج والعراق تتضمن تفاصيل مبادرة هرمز للسلام

أكّدت ​وزارة الخارجية الإيرانية​ "توجيه رسالة من الرئيس الإيراني ​حسن روحاني​ إلى قادة ​دول الخليج​ و​العراق​ تتضمن ​تفاصيل​ مبادرة هرمز للسلام"، موضحة أن "هذا الأمر يدل على جدية إيران والأهمية التي توليها إلى دول المنطقة في ضمان استقرار وأمن منطقة الخليج".

وكشفت عن أن "وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف سيوجه قريبا رسالة حول هذا الموضوع إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.

وتقدمت الحكومة الإيرانية، في أيلول الماضي، بمبادرة لتشكيل تحالف دولي لضمان الأمن في منطقة الخليج، يضم كلا من إيران والسعودية والعراق والبحرين والإمارات وقطر وعمان والكويت، ومن المفترض أن ينشط تحت رعاية الأمم المتحدة.

وجرى هذا التطور على خلفية توتر كبير في العلاقات بين إيران من جهة والسعودية وحلفائها من جهة أخرى، لا سيما بعد حوادث عدة لاستهداف ناقلات النفط في المنطقة وتعرض المملكة يوم 14 أيلول لضربة موجعة استهدفت منشأتين نفطيتين حيويتين شرق البلاد، واتهمت السلطات الإيرانية بالوقوف وراء الهجوم.

