طلب إحاطة حول مدى إلتزام الحكومة بتعيين 5%؜ من ذوي الاحتياجات الخاصة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب أحمد علي ابراهيم عضو مجلس النواب دائرة المرج عن حزب المصريين الأحرار، بطلب احاطة بمجلس النواب للدكتور علي عبد العال وفقا للمادة 194 من اللائحة الداخلية بمجلس النواب بخصوص عدم التزام الحكومة بتعيين 5%؜ من ذوي الاحتياجات الخاصة بالوظائف الحكومية وايضا القطاع الخاص.

وأكد النائب أحمد علي ابراهيم، أن الكثير من الوظائف العامة التي يتم الإعلان عنها لم يتم تطبيق نسبة الخمسة بالمائة منها للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة واكد علي ان المجلس اصدر القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة.

وشدد النائب، على أن الحكومة عليها أن تعمل في إطار الاهتمام غير المسبوق من القيادة السياسية لهم بجعل عام 2018 عام الأشخاص ذوي الاعاقة ولكن لم يتم تفعيل ذلك.

طلب الإحاطة