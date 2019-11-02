موجز السياسة.. مشروع قانون للبحث عن البترول فى شمال بنى سويف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” عددًا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية على مدار اليوم السبت، المتعلقة بالبرلمان والأحداث السياسية ومنظمات المجتمع المدنى والأحزاب والنقابات، وجاءت أهمها كالتالى: فيديو.. رئيس بلدية إسطنبول لأردوغان: سياسة الأوصياء انتهاك للديمقراطية مشروع قانون للبحث عن البترول فى شمال بنى سويف.. تعرف علي التفاصيل تقرير الزيارة البرلمانية للأقسام الشرطية بالاسكندرية أمام حقوق الإنسان غدا 23 عاما على تأسيسها.. المعارضة القطرية تستعرض التاريخ الأسود لقناة الجزيرة Advertisements لجنة المشروعات بالبرلمان تستمع غداً إلى رؤى ممثلى اتحاد التنمية الاقتصادية كاتب سعودى: حل أزمة الدوحة بيد الشعب القطرى وعليهم اقتلاع نظام تميم من جذوره بدء أعمال الدورة 54 لتدريب الصحفيين الشبان الأفارقة بـ"الأعلى للإعلام" منحة بنحو مليون يورو لتجديد قاطرات السكك الحديدية أمام البرلمان وقف عميد كلية الشريعة بقطر لانتقاده استضافة إسرائيل بالبطولات الرياضية

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