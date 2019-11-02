فيديو.. رئيس بلدية إسطنبول لأردوغان: سياسة الأوصياء انتهاك للديمقراطية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بثت منصات تركية معارضة، فيديو لرئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، التابع لحزب الشعب الجمهورى التركى المعارض وهو يستنكر سياسة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى عزل رؤساء البلديات، دون انتخابات.
وقال أكرم إمام أوغلو، خلال الفيديو :" المكان الذي تأتي إليه بالانتخابات وترحل منه دون انتخابات، فلن تكون فيه ديمقراطية أو سيادة للقانون".
وتابع أكرم إمام أوغلو :" عزل رؤساء البلديات، وتعيين أوصياء مكانهم، واعتقال بعضهم، ينتهك مبدأ دولة القانون، فعمليات الفصل لا تمتثل لمبادئ الديمقراطية واللوائح القانونية الحالية والاتفاقيات الدولية التي نحن طرف فيها".
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