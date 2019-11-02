وزير القوى العاملة: مشروع "العمل الدولية" للتنافسية في مصر الأفضل عالميًا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن مشروع التنافسية الذي طبقته الحكومة المصرية هو الأفضل من ضمن 23 مشروعا تقوم منظمة العمل الدولية بتنفيذها في بلدان العالم، مشيرا إلى أن مصر تبوأت المكانة الأولى عالميًا في تطبيق هذا المشروع على أرض الواقع.

وأكد سعفان أن الوزارة عازمًة كل العزم على استكمال المشروع بتطبيقه على مستوى محافظات الجمهورية تباعًا، حيث تعتمد المنظومة الجديدة على الدقة والحيادية من خلال إعداد قوائم المراجعة لتوحيد المفاهيم بين المديريات وتدريب المفتشين على استخدامها أثناء التفتيش.

جاء ذلك خلال استعراض مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، اليوم السبت، ما تم اتخاذه من إجراءات بشأن منظومة حوسبة نظم تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية بالمحافظة في إطار مشروع تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية للصناعات التصديرية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وذلك خلال إطلاق الوزير ومحافظ الإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوه البرنامج الثالث والأخير من مبادرة "مصر بكم أجمل" لتدريب وتأهيل 55 متدربا من متحدي الإعاقة للمشاركة في سوق العمل، وتسليم 50 شهادة "أمان" للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية.

وأضاف الوزير أن مديريات القوى العاملة بمحافظات الإسكندرية وبورسعيد والشرقية تمت حوسبتها بنسبة 100%، وتتوالى المحافظات تباعًا ليتم تعميم الحوسبة على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى الوزارة، طبقت المرحلة الأولى من مشروع التنافسية على مستوى 11 محافظة، مستهدفا 26 مكتبا لتفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية، ضمت 120 مفتشا.

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وشهد الوزير والمحافظ عرض فيلم فيديو عن تطبيق المنظومة بالقوي العاملة بالإسكندرية، حيث بلغ عدد مكاتب التفتيش التي تم حوسبتها 18 مكتباً، والمفتشين الذين تم تدريبيهم 45 مفتشاً، وإجمالي حملات التفتيش التي تمت 8642 حملة، والمنشآت المضافة لقاعدة البيانات 10 ألاف و705 منشآت، وإجمالي الشكاوى والإخطارات التي تم بحثها 1865 شكوى، وإجمالي الحملات 288 حملة لنحو 485 منشأة، فضلا عن مراقبة مواعيد العمل من خلال 75 حملة لـ 1339 منشأة.

كما تم عرض فيديو آخر عن العمالة غير المنتظمة المسجلة بالقوى العاملة بالمحافظة، حيث بلغ عددهم 6481 عاملا، وعدد استمارات حملة "حماية" 79 ألفا تم تسجيلهم على الموقع الإلكتروني بالوزارة من أجل تطوير أداء الخدمات المقدمة لهم، كما بلغ إجمالي العمالة المستفيدة من شهادة "أمان" بفئة 500 جنيه نحو 1031 عاملاً بقيمة 515 ألفا و500 جنيه.

وعرض الفيديو الحالات التي تُقدَم فيها الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة من قبل المديريات، حيث يتم صرف 4 منح بإجمالي 2000 جنيه في مناسبات عيد العمال والفطر والأضحى والمولد النبوي بمعدل 500 جنيه في كل مناسبة.

كما يتم صرف 10 آلاف جنيه في حالة وفاة العامل كإعانة مالية لأسرته، ونفس المبلغ في حالة العجز الكلي، و5000 جنيه في حالة العجز الجزئي، ومثلهم في حالة إجراء عملية جراحية كبرى، و2000 جنيه في حالة وفاة أحد أقارب العامل، و3000 جنيه في حالة الزواج، و2000 جنيه في حالة المولود الأول والثاني.