"حماية الطفل بسوهاج" تبحث مشاكل التصنيف والتوزيع داخل دور الرعاية

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبد الواحد:
نظمت شبكة حماية الطفل بسوهاج، اليوم السبت، اجتماعا لصياغة مقترح ورقة سياسة التعامل مع إشكاليات تصنيف وتوزيع الأطفال داخل مؤسسات دور الرعاية الاجتماعية، وكذلك عرض المشاكل الخاصة بتصنيف فئات الأطفال المعرضين للخطر والأطفال في نزاع مع القانون والأيتام داخل هذه المؤسسات.
حضر الاجتماع ممثلين عن جمعية تحصين أوضاع المرأة والطفل بسوهاج، مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني.
من جانبها قالت أماني ناصر، منسق مشروع دعم حقوق الطفل في صعيد مصر بمكتب بلان في سوهاج، إنه بعد الانتهاء من صياغة ورقة السياسات سوف تقوم شبكة حماية حقوق الطفل بسوهاج بطرحها للمناقشة في مائدة مستديرة مع وزارة التضامن الاجتماعي والجهات الأخرى المعنية بالحماية الاجتماعية للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية.
وأضافت "ناصر" أن أعضاء الشبكة يتطلعون لإعادة النظر في إجراءات وآليات تصنيف الأطفال داخل دور الرعاية الاجتماعية بمحافظة سوهاج، بما يحقق مصلحة هؤلاء الأطفال.
جدير بالذكر أن شبكة حماية الطفل بسوهاج تم إنشاؤها بدعم من مشروع "دعم حقوق الطفل في صعيد مصر" والممول من هيئة "بلان انترناشيونال"، وتقوم بتنفيذه جمعية "تحسين أوضاع المرأة والطفل بسوهاج".
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