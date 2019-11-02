قتلوا ضابط شرطة بعد تبادل إطلاق نار في قنا.. إحالة أوراق 8 متهمين إلى المفتي

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا – عبد الرحمن القرشي:

قضت محكمة جنايات نجع حمادي، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد الرفاعي، بإحالة أوراق 8 متهمين إلي فضيلة المفتي، على خلفية اتهامهم بقتل ضابط شرطة من قطاع الأمن المركزي، أثناء مشاركته في حملة أمنية لضبط عدد من الخارجين عن القانون، في جبال قرية أبو حزام، بمركز نجع حمادي، شمالي قنا.

تعود أحداث القضية إلى شهر أبريل 2018، عندما استشهد النقيب محمدي رجب الحسيني، من قوات الأمن المركزي، وأصيب النقيب أدهم يوسف، من إدارة البحث الجنائي، والمجند محمد عصمت، بطلقات نارية، بعد تبادل إطلاق نار بين قوات الأمن وخارجين عن القانون في جبال أبو حزام.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 8 من المتهمين بإطلاق الأعيرة النارية على قوات الأمن.