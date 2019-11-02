آلاف الاسكتلنديين يتظاهرون من أجل الاستقلال في جلاسجو

محمد اسماعيل - القاهرة - جلاسجو (د ب أ)
تظاهر آلاف الاسكتلنديين اليوم السبت في العاصمة جلاسجو مطالبين بالاستقلال عن بريطانيا.
وقال منظمو المظاهرة الذين أطلقوا عليها "مسيرة الاستقلال" إن حوالي 20 ألف شخص شاركوا فيها ولوح كثيرون منهم بالأعلام الاسكتلندية.
ولأول مرة منذ خمسة أعوام تظهر نيكولا ستورجيون رئيسة الحكومة في تظاهرة مثل هذه.
من جانب آخر تظاهر عدد من الشباب وهم يحملون الأعلام البريطانية مطالبين بالبقاء ضمن المملكة المتحدة.
وكتبت ستورجيون في كلمة نشرت على صفحة حزبها الاسكتلندي القومي قبل بدء المظاهرة: "إن ظهور اسكتلندا مستقلة صار وشيكا كما لم يكن من قبل، وصار ذلك أمرا في متناول أيدينا في واقع الحال".
كانت ستورجيون أعلنت أمس الجمعة أنها ستطلب قبل أعياد الميلاد إجراء استفتاء جديد على الاستقلال من لندن، مبينة أن الانتخابات البرلمانية البريطانية الوشيكة تعتبر اختيارا قدريا لاسكتلندا، "فنحن مهددون بخروج كارثي لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي، سيكلف الكثير من الوظائف، وسيضر بشدة باسكتلاندا كأمة".
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