جلسات وورش.. تعرف على جدول فعاليات أول أيام منتدى إعلام مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

أعلن النادي الإعلامي، التابع للمبادرة الدنماركية المصرية للحوار، عن فعاليات أول أيام النسخة الثانية من منتدى إعلام مصر، الذي ينطلق غدا الأحد لمدة يومين.

وتناقش نسخة هذا العام كيفية خلق المناخ المناسب للوصول للصحافة الجيدة، من خلال مناقشة عدد من الموضوعات كالمهارات الصحفية، والممارسات الآمنة والأخلاقيات المهنية، وأخلاقيات الصحافة الاستقصائية، وتغطية قضايا الصراعات والأحداث العاجلة، والابتكار في المحتوى وكيفية التعامل مع المحتوى المقدم من شبكات التواصل الاجتماعي، والمحتوى المدفوع بالإضافة إلى إعلام الخدمة العامة، والكيانات الناشئة.

- بدء التسجيل 9:00 وحتى 10:30

- الكلمات الافتتاحية 10:45 حتى 11:15

- الجلسة الأولى بعنوان "مناخ الصحافة الجيدة: الشروط والتحديات القائمة" من 11:30 وحتى 1:00

- استراحة من 1:00 حتى الـ1:30

- ورش العمل الأولى من 1:30 وحتى 2:30 وتشمل:

Advertisements

1- الجزء الأول من تقنيات إنتاج قصص صحفية باستخدام الموبايل

2-طرق تبسيط المحتوى الاقتصادي وآليات وصوله للجمهور

3- تحديات وحلول السرد القصصي البصري

- ورش العمل الثانية من 2:30 وحتى 3:30 وتشمل:

1- الجزء الثاني من تقنيات إنتاج قصص صحفية باستخدام الموبايل

2- الجزء الأول من الصحافة الجيدة في العصر الرقمي ومحركات البحث

3- الضوابط القانونية لممارسة صحفية آمنة

- ورش العمل من 3:30 وحتى 4:30 وتشمل:

1- أدوات الصحفي الاستقصائي في تعقب وتبييض الأموال

2- الجزء الثاني من الصحافة الجيدة في العصر الرقمي ومحركات البحث

3- كيف نمضي في مسار

- استراحة من 4:30 حتى 5:00

- الجلسة الثانية "إعلام الخدمة العامة: الملكية والقرار التحريري" من 5:00 وحتى 6:30