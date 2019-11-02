إقالة جنرال بارز في قيادة القوات المسلحة بالجزائر

أنهى الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، مهام اللواء ”الشريف زراد“، رئيس دائرة الدعم اللوجستيكي للقوات المسلحة، بقيادة أركان الجيش الوطني الشعبي.

وجاء القرار بناءً على توصية من نائب وزير الدفاع الوطني ورئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد ڨايد صالح، وسط تداول روايات متعددة عن دواعي الإقالة.

ويُعد الجنرال المقال من كبار القادة العسكريين، الذين تولوا مناصب سامية في عهد الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، إلى أن وصل لمسؤولية الدائرة اللوجستيكية للقوات المسلحة.

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يأتي ذلك، في وقت صادرت فيه السلطات أملاك جنرالين بارزين هما: اللواء نوبة مناد قائد جهاز الدرك الوطني السابق واللواء بوجمعة بودواور مدير المصالح المالية السابق في وزارة الدفاع الوطني، مع تسليط عقوبة 15 عامًا سجنًا نافذًا لكليهما بتهم فساد مالي والكسب غير المشروع.

وقال نشطاء، إن إقالة الجنرال الشريف زراد مدير اللوجستيك، لها علاقة بتحقيقات أمنية وقضائية جارية مع النائب البرلماني الموقوف بهاء الدين طليبة، الذي حاول الهروب عبر مسالك حدودية برية لبلاده نحو أوروبا.

وجرى تداول أن الجنرال المعزول قد تواصل مع النائب الموقوف بعد أسابيع من اختفائه، في قضية مثيرة يُتوقع منها أن تطيح بمسؤولين آخرين في البلاد، بحسب مراقبين.