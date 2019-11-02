الأمم المتحدة تنتقد قرار ترامب الحد من استقبال اللاجئين

انتقد مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قرار الإدارة الأمريكية الحد من استقبال اللاجئين في عام 2020 المالي.
وجاء في بيان للمفوض السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، صدر اليوم السبت، أن هذا القرار الأمريكي يعقد عمل المكتب في ظلالنزوح الاضطراري لأعداد كبيرة من الناس في العالم ويقلص الإمكانيات لإيوائهم.
وأعرب غراندي عن القلق من القرار الأمريكي ومن نزعة مشابهة في مناطق أخرى من العالم.
وأشار إلى أن برامج الإيواء تشمل 0.5% فقط مناللاجئين البالغ عددهم 26 مليون شخص، وأن احتياجات الإيواء تزيد بشكل كبير على القدرات المتوفرة في هذا المجال.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد قرر أمس الجمعة تخفيض عدد اللاجئين الذين تستقبلهم الولايات المتحدة من 30 ألف شخص إلى 18 ألف شخص في عام 2020 المالي، الذي بدأ في 1 أكتوبر الماضي.
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