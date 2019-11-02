ترامب يختار قائمًا جديدًا بأعمال وزير الأمن الداخلي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن تشاد وولف سيصبح قائمًا بأعمال وزير الأمن الداخلي.

ورد ترامب عندما سأله الصحفيون في البيت الأبيض يوم الجمعة عما إذا كان وولف سيصبح وزير الأمن الداخلي المقبل، قائلًا: "كلّفت رجلًا جيدًا جدًا يحظى باحترام كبير وهو يباشر العمل الآن، مضيفًا:"سنرى إلى أين تسير الأمور".

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض هوغان جيدلي، إن "(كيفين) ماكالينان (القائم بأعمال وزير الأمن)

سيتقاعد بعد 11 نوفمبر وسيتولى وولف ذلك المنصب".

ومن المفترض أن يتولى وولف الوزارة في الوقت الذي يواصل فيه ترامب حملته على الهجرة خلال فترة الإعداد لانتخابات 2020. ويلعب وزير الأمن الداخلي دورًا حاسمًا وملموسًا في تنفيذ أجندة ترامب.

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وكان وولف أحد كبار مساعدي وزيرة الأمن الداخلي السابقة، كريستشن نيلسن، ولكن

لم يكن له دور بارز خلال فترة وجوده بالإدارة.

وقال الديمقراطي، بيني تومسون، رئيس لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب في بيان إن تعيين "شخص ليس لديه الخبرة اللازمة يشير فقط إلى الخلل الذي تعاني منه وزارة الأمن الداخلي منذ الأيام الأولى لإدارة ترامب".

وشهدت وزارة الأمن الداخلي استقالة عدة شخصيات في الأشهر الأخيرة مما أدى إلى تقلص الصفوف القيادية بالوزارة، وأدى ذلك إلى ترك الرئيس بلا شخصية مؤكدة تخلف، كيفين ماكالينان، القائم بأعمال الوزير، والذي أعلن استقالته الشهر الماضي.