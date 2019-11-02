فاو: مستعدون لدعم السودان في مجالات الثروة الحيوانية

قال الممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) بابا غانا أحمدو إن المنظمة على استعداد تام لدعم السودان في كافة مجالات الثروة الحيوانية، خاصة التحصين الوراثي ومكافحة الأمراض العابرة للحدود.

والتقى المسئول في (فاو)، اليوم السبت مع وزير الثروة الحيوانية

والسمكية السوداني الدكتور علم الدين عبد الله أبشر؛ حيث استعرض جهود (فاو) في مكافحة مرض "المجترات الصغيرة".وقال أحمدو إن المكافحة تتم من خلال خمس مراحل، لافتا إلى أن السودان أنهى المرحلة الثالثة.من جانبه، أشاد وزير الثروة الحيوانية والسمكية السوداني، بدور وجهود منظمة (فاو) في الاهتمام بقطاع الثروة الحيوانية في بلاده، مؤكدا ضرورة تعزيز التعاون بين الوزارة والمنظمة.ودعا المنظمة إلى تقديم الدعم اللازم خاصة في مجال مكافحة أمراض الصادر، وتدريب الكوادر البيطرية، والمساعدة في تقديم الدعم الفني في مجال الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان.