متظاهرون عراقيون يفتحون طريق "أبو نواس" بوسط العاصمة

أعلن مصدر أمني عراقي أن متظاهرين فتحوا طريق "أبو نواس" وسط العاصمة بغداد ورفعوا الكتل الخرسانية بعد إغلاقه عصر اليوم السبت.
وقال المصدر، في تصريح خاص لقناة "السومرية نيوز" مساء اليوم، إن عددًا من المتظاهرين أقدموا على فتح طريق شارع "أبو نواس" بالقربمن فندق شيراتون بعد إغلاقه من قبل القوات الأمنية عصر اليوم.
وكان مصدر أمني قد أفاد في وقت سابق بأنه تم غلق شارع "أبو نؤاس" وسط بغداد بالكتل الخرسانية.
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