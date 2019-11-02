سفينة إيطالية تنقذ 200 مهاجر قبالة السواحل الليبية

أنقذت سفينة تجارية إيطالية تحمل اسم "آسو ترينتا" نحو 200 مهاجر من الموت غرقًا في مياه البحر قبالة السواحل الليبية.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم السبت عن المسئولين في "آلارم فوون"، وهو خط هاتفي خيري مباشر منظم للاجئين الذين يواجهون صعوبات في مياه البحر المتوسط،

قولهم إن سفينة "آسو ترينتا" تحتفظ بالمهاجرين على متنها الذين أنقذتهم في وقت متأخر من مساء أمس.ولم يُعرَف على الفور إلى أين قد يتم نقل المهاجرين، في الوقت الذي ترفض فيه إيطاليا رسو سفن إنقاذ إنسانية في موانئها؛ لمنع وصول أي مهاجرين إليها.كما لفتت الشبكة إلى أن سفينة إنقاذ المهاجرين المعروفة باسم "آلان كردي"، التي تديرها جمعية خيرية ألمانية، كانت تبحر اليوم باتجاه ميناء يقع جنوبي إيطاليا وعلى متنها 88 مهاجرًا أُنقذوا من عرض البحر، حيث منحتها روما إذنا بالرسو في أعقاب تعهدات من جانب أربع دول بالاتحاد الأوروبي باستقبال 67 من هؤلاء المهاجرين، بينما تحتفظ إيطاليا بالـ21 الآخرين.