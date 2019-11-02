لافروف: مستمرون في الدفاع عن مواطنينا المحتجزين بأمريكا

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم السبت أن بلاده ستستمر في الدفاع عن مواطنيها الروس المحتجزين في السجون الأمريكية.

ولفت لافروف - في تصريحات، أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية - إلى أن ماريا بوتينا عادت مؤخرًا إلى

روسيا عقب اعتقالها لمدة عام ونصف في أمريكا، موضحًا أنها تعرضت للتعذيب النفسي، كما أنها عانت من أوضاع السجون في المناطق المختلفة.وأكد أنه ما زال يقبع عشرات المواطنين الروس في السجون الأمريكية، مُشيرًا إلى أن بعضهم تم إصدار أحكام بحقهم بالفعل، مضيفا أن المعتقلين الروس اُحتجزوا في ظروف تبعد تمامًا عن القانون الدولي والاتفاقيات الدولية.وشدد لافروف على أن روسيا لن تتوقف أبدًا عن العمل في هذا الملف.. وأنها حققت خطوات صغيرة لكنها لا تزال مهمة.