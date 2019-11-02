مقتل 7 أشخاص من عائلة واحدة جراء انفجار عبوة ناسفة شرق أفغانستان

لقي 7 أشخاص مصرعهم اليوم السبت جراء انفجار عبوة ناسفة في ولاية باكتيكا شرق أفغانستان. ونقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، عن المتحدث باسم الشرطة المحلية، شاه محمد أريان قوله: "إن الانفجار نجم عن اصطدام سيارة بلغم مزروع على الطريق في قرية سلطان بمديرية "سروضة"، موضحا أن القتلى هم أفراد عائلة واحدة.

وحمل المسؤول الأمني حركة "طالبان" المسؤولية عن زرع اللغم، فيما لم تصدر الحركة أي تعليق بعد على الحادث. الشرطة المحلية، شاه محمد أريان قوله: "إن الانفجار نجم عن اصطدام سيارة بلغم مزروع على الطريق في قرية سلطان بمديرية "سروضة"، موضحا أن القتلى هم أفراد عائلة واحدة.وحمل المسؤول الأمني حركة "طالبان" المسؤولية عن زرع اللغم، فيما لم تصدر الحركة أي تعليق بعد على الحادث.

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