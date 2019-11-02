42 قتيلا خلال احتجاجات هايتي

قتل 42 شخصًا على الأقل، فيما جرح العشرات في الاحتجاجات المنددة بالحكومة في هايتي منذ منتصف سبتمبر، وفق مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. وعبرت المفوضية في بيان أمس، عن قلقها العميق إزاء الأزمة في هايتي، قائلةً إن قوات الأمن مسؤولة عن 19 من تلك الوفيات، فيما الأخرى ارتكبت على أيدي أفراد مسلحين أو مهاجمين مجهولين، وقالت المتحدثة مارتا هورتادو: إن قرابة 86 شخصًا جرحوا أيضًا في أعمال العنف منذ 15 سبتمبر، وغالبية الإصابات نجمت عن الرصاص.



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