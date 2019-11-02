ضبط 31 مهاجرا باكستانيا في شاحنة

عثر على 31 مهاجرا من باكستان مخبئين في شاحنة في جنوب فرنسا، وقالت النيابة العامة إن السائق وهو أيضا من باكستان، تم توقيفه. وتأتي الأنباء بعد العثور على جثث 39 شخصا يعتقد أنهم فيتناميون، داخل شاحنة تبريد في بريطانيا الشهر الماضي، وكشف ذلك مخاطر طرق الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا. وعثر على مجموعة المهاجرين الباكستانيين خلال عملية تفتيش روتينية على طريق سريع قرب الحدود الإيطالية الجمعة، وفق المدعين الفرنسيين، وتم تسليم المهاجرين، بينهم ثلاثة مراهقين، إلى السلطات الإيطالية عملا بقواعد الهجرة.



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