لغم يقتل 9 بأفغانستان

تسبب انفجار لغم أرضي بمقتل 9 أطفال في شمال شرق أفغانستان أمس وفق ما أفاد مسؤول، في ظل تزايد عدد الضحايا المدنيين خلال النزاع الذي تعيشه البلاد. ووقع الانفجار في منطقة دارقد في ولاية تخار عندما مر أطفال فوق لغم كان مزروعًا على طريق في قرية تسيطر عليها حركة طالبان. وقال المتحدث باسم حاكم ولاية تخار جواد هجري «استشهد هذا الصباح تسعة طلاب مدرسة إثر انفجار لغم أرضي زرعته حركة طالبان»، وأضاف أن جميع الأطفال صبية تتراوح أعمارهم بين سبعة و11 عامًا، فيما لم يصدر أي تعليق بعد من طالبان على الحادثة.



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