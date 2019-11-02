استشهاد فلسطيني في غزة

وشنت طائرات حربية إسرائيلية سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع وممتلكات للمواطنين الفلسطينيين بمختلف مناطق القطاع بعشرات الصواريخ ودمرتها وألحقت أضرارا جسيمة فيها. من جهة أخرى، طالبت رابطة الفلسطينيين المهجّرين من سورية إلى لبنان في بيان أمس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» بتخصيص مساعدة مالية إسعافية عاجلة للعائلات الفلسطينية النازحة من سورية إلى لبنان؛ نظرًا لانعكاس الأوضاع الاقتصادية المتردية عليهم.
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