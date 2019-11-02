استشهاد فلسطيني في غزة

استشهد مواطن فلسطيني، فيما أصيب آخرون بجروح مختلفة، ودُمرت مواقع وممتلكات للمواطنين الفلسطينيين جراء قصف طائرات حربية إسرائيلية عدة مناطق بقطاع غزة. وأفادت مصادر محلية وطبية في مستشفى ناصر في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة باستشهاد أحمد محمد الشحري جراء إصابته بشظايا صاروخ استهدف موقعا ومنزلا مجاورا غرب المدينة، إضافة إلى إصابة 3 آخرين بجروح مختلفة بينها خطيرة.

وشنت طائرات حربية إسرائيلية سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع وممتلكات للمواطنين الفلسطينيين بمختلف مناطق القطاع بعشرات الصواريخ ودمرتها وألحقت أضرارا جسيمة فيها. من جهة أخرى، طالبت رابطة الفلسطينيين المهجّرين من سورية إلى لبنان في بيان أمس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» بتخصيص مساعدة مالية إسعافية عاجلة للعائلات الفلسطينية النازحة من سورية إلى لبنان؛ نظرًا لانعكاس الأوضاع الاقتصادية المتردية عليهم.