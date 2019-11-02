ترامب يقلص الحد الأقصى للاجئين إلى أدنى مستوى منذ 40 عاماً

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تخفيض الحد الأقصى للاجئين الجدد المسموح باستقبالهم في الولايات المتحدة في السنة المالية الجديدة، إلى أدنى مستوى له منذ قرابة 40 عاما.

يشار إلى أن هذا الحد كان شهد تخفيضا تاريخيا من الأساس، قبل الخفض الجديد الذي أعلن عنه ترامب، أمس الجمعة.

وقال ترامب إن أقصى عدد للاجئين الذين سيتم السماح بإيوائهم في أميركا في السنة المالية 2020 (تبدأ من أكتوبر 2019 وتنتهي في سبتمبر 2020) سيبلغ 18 ألف شخص.

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تجدر الإشارة إلى أن هذا هو أقل مستوى للحد الأقصى يتم وضعه منذ تطبيق برنامج اللاجئين في الولايات المتحدة في عام 1980.

وكان هذا الحد وصل في الفترة الأخيرة إلى 30 ألف شخص.

وأعلنت الحكومة الأميركية في نهاية سبتمبر الماضي أنها تعتزم إجراء خفض جديد على الحد الأقصى للاجئين الجدد.

كان هذا الحد يبلغ 85 ألف شخص للعام 2016، أواخر فترة حكم الرئيس السابق باراك أوباما، وقد قلص ترامب العدد للعام التالي إلى 50 ألف شخص.