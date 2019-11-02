تركيا تبتز أوروبا مجدداً وتهدد بإعادة سجناء "داعش" إلى بلدانهم

قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، اليوم السبت، إن تركيا ستعيد أعضاء تنظيم "داعش" الإهابي المعتقلين إلى بلادهم، في الوقت الذي شكا فيه من التقاعس الأوروبي بشأن هذه المسألة.

وأضاف صويلو عن الموقف الأوروبي الذي جعل تركيا تتعامل بمفردها مع مسألة السجناء "هذا أمر غير مقبول بالنسبة لنا وغير مسؤول أيضاً... سنرسل أعضاء داعش المعتقلين إلى بلادهم".

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واعتقلت تركيا بعض أعضاء "داعش" الفارين في شمال شرق سوريا، خلال الشهر الماضي بعد أن بدأت هجوما عسكريا هناك.