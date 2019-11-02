ترامب: نعلم من هو الزعيم الجديد لتنظيم "داعش" الإرهابي

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة "تعرف تماماً" من هو الزعيم الجديد لتنظيم "داعش" الإرهابي الذي خلف أبو بكر البغدادي بعد مقتله، والذي لا تتوافر معلومات دقيقة عنه، فيما وعدت واشنطن بمواصلة الضغط على المتطرفين "بدون هوادة".

وكتب ترامب على "تويتر": "لتنظيم داعش زعيم جديد. نعلم تماماً من هو" بدون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وكان تنظيم "داعش" أكد الخميس مقتل زعيمه البغدادي في عملية أميركية في شمال سوريا، معلناً تعيين أبا إبراهيم الهاشمي القرشيّ خلفاً له، كما دعا إلى "الثأر" لمقتله.

ولم يتم الا نادراً تداول اسم القرشيّ بين الأسماء المطروحة لاحتمال خلافة البغدادي.

اقرأ أيضاً... «داعش» يعترف: مقتل البغدادي و«القرشي» خلفاً له

Advertisements

وقال منسق وزارة الخارجية الأميركية لمكافحة الإرهاب ناتان سايلز، رداً على أسئلة الصحافيين حول الزعيم الجديد لتنظيم "داعش" إن الولايات المتحدة "تنظر في هوية الزعيم الجديد ودوره في التنظيم والمنظمة التي جاء منها".

وأضاف "سنواصل ضغوط مكافحة الإرهاب على تلك المنظمة بدون هوادة مستخدمين كل أدوات السلطة الوطنية".

وتابع "سنفكك المجموعة بغض النظر عن هوية كوادرها القيادية".

وحين سأله الصحافيون عن المعلومات التي تملكها الحكومة الأميركية بخصوص إبراهيم الهاشمي القرشي قال "نعلم إنه سيواجه بضغط كبير ومنهجي من جانبنا ومن جانب حلفائنا".

وكان الرئيس الأميركي أعلن الأحد، مقتل البغدادي (48 عاماً) لدى تفجيره سترة ناسفة كان يرتديها، بعدما حاصرته قوات أميركية خاصة في نفق مغلق في قرية باريشا في شمال غرب سوريا.