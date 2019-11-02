كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوات اليمنية تنجح في تفكيك ثاني حقل ألغام لـ"الحوثيين" بالحديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
صرحت القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، مساء اليوم السبت، بأن الفرق الهندسية للقوات المشتركة، نجحت في تفكيك حقل ألغام وعبوات ناسفة زرعها "الحوثيون" في محافظة الحديدة غربي البلاد، وهذا هو الثاني خلال أقل من أسبوع.
وأوضح المركز الإعلامي، أن "الألغام والعبوات الناسفة المفككة كانت مزروعة بين منازل المواطنين والطرقات المؤدية إليها في الحي".
كما أكد المركز على "استمرار القوات المشتركة في نزع ألغام الموت والعبوات الناسفة في مختلف مناطق محافظة الحديدة"، لافتاً إلى أن الألغام التي زرعها الحوثيون تسببت في وقوع كثير من الأبرياء بين قتيل ومصاب، لاسيما من النساء والأطفال.
وأعلن الجيش اليمني، يوم الاثنين الماضي، تفكيك حقل ألغام مماثل في حي منظر التابع لمديرية الدريهمي جنوب مدينة الحديدة.
وتشير تقديرات المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن "مسام" إلى أن قوات جماعة "الحوثيين" زرعت، منذ بدء الصراع العسكري في اليمن قبل نحو خمس سنوات وحتى مطلع العام 2019، نحو مليون لغم أرضي بطريقة عشوائية، وأنها تواصل زراعتها حتى الآن.
القوات المسلحة اليمنية
هي القوات النظامية للجمهورية اليمنية، تتكون من أربعة أقسام رئيسية وهي القوات البرية، القوات الجوية والدفاع الجوي، القوات البحرية والدفاع الساحلي، قوات حرس الحدود وقوات الاحتياط الاستراتيجي، التي تضم العمليات الخاصة والحماية الرئاسية وألوية الصواريخ، وجاء ترتيبها في المرتبة 43 عالمياً في قائمة أقوى جيوش العالم لعام 2013، التي يعدها سنوياً موقع جلوبال فاير باور المتخصص في مجال التسلح وفي المرتبة الخامسة عربياً بعد مصر والسعودية والجزائر وسوريا.
تتوزع قوات الجيش اليمني على سبع مناطق عسكرية، عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتتبع غالبية الجيش لوزارة الدفاع وبعضها تتبع رئاسة الجمهورية مباشرة، وتمتلك القوات اليمنية مجتمعة تقريباً 86,700 جندي.
تحالف عربي
وقامت المملكة العربية السعودية، بقيادة التحالف العربي مدعوم من الغرب، ومكون من عشر دول ضد مليشيا "الحوثيين" الإرهابية والقوات الموالية لهم، حيث بدأت في الساعة الثانية صباحاً بتوقيت السعودية من يوم الخميس 5 جمادى الثانية 1436 هـ - 26 مارس 2015، حيث قامت القوات الجوية الملكية السعودية بقصف جوي كثيف على المواقع التابعة لمسلحي الحوثي في اليمن.