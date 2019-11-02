كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفوضية حقوق الإنسان: إصابة 120 متظاهرا بصدامات مع قوات الأمن العراقية جنوبي البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، مساء اليوم السبت، عن وصول عدد المصابين إلى 120 متظاهرا بصدامات، وقعت مع قوات الأمن بالقرب من ميناء أم قصر في محافظة البصرة جنوبي البلاد.

وصرحت مفوضية حقوق الإنسان، في بيان لها، "بأن المفوضية تابعت ومن خلال فرقها الرصدية، الأحداث التي جرت في محافظة البصرة، والتي أدت إلى صدامات بين القوات الأمنية والمتظاهرين عند ميناء أم قصر وسقوط 120 مصابا".

وأضافت المفوضية، أن "الإصابات وقعت بسبب استخدام الغازات المسيلة للدموع من قبل القوات الأمنية، وبصورة مباشرة تجاه المتظاهرين وإطلاق الرصاص الحي لتفريقهم".

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وتابعت "في الوقت الذي تؤكد فيه المفوضية على حق التظاهر السلمي، فإنها تدعو كافة المتظاهرين إلى الالتزام بأماكن التظاهر وعدم تعريض المرافق العامة والممتلكات للخطر، وخصوصا أن الموانئ تمثل أهم موارد الاقتصاد للشعب العراقي".

كما دعت القوات الأمنية إلى اتخاذ أقصى درجات ضبط النفس في التعامل مع المتظاهرين والامتناع عن استخدام الأسلحة التي تسبب أضرارا جسدية ضد المتظاهرين.

هذا وأكد شهود عيان، في وقت سابق من اليوم، على إصابة عشرات المعتصمين أمام بوابة ميناء أم قصر بجروح وبحالات اختناق نتيجة إطلاق قوات الأمن الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريقهم.

هذا وتشهد العراق احتجاجات منذ مطلع أكتوبر الماضي، ببغداد وبقية محافظات جنوب العراق؛ احتجاجاً على تردّي الأوضاع الاقتصادية للبلد، وانتشار الفساد الإداري والبطالة، ووصلت مطالب المتظاهرين إلى استقالة حكومة عادل عبد المهدي، وتشكيل حكومة مؤقتة وإجراء انتخابات مبكرة، وندّد المتظاهرين أيضاً بالتدخل الإيراني في العراق وحرق العديد منهم العلم الإيراني، وواجهت القوات الأمنية هذه المظاهرات بعنف شديد واستعملت قوات الأمن صنف القناصة واستهدف المتظاهرين بالرصاص الحي، ووصل عدد القتلى إلى حوالي 200 شخصا بضمنهم أفراد من قوات الشرطة منذ بدء المظاهرات، وأصيب حوالي ستة آلاف شخص بجروح خلال المظاهرات، فضلاً على اعتقال العديد من المحتجين وأيضاً قطع شبكة الانترنت.