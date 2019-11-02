كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئاسة اللبنانية تعلن إجراء "عون" لعدة اتصالات لتسهيل عملية تشكيل الحكومة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يجري الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم السبت، عدد من الاتصالات الضرورية لحل بعض العقد لتسهل عملية تشكيل الحكومة، حسبما أعلنت الرئاسة اللبنانية.

وأوضحت الرئاسة اللبنانية، أن الرئيس ميشال عون، يجري الاتصالات اللازمة لتيسير عملية تشكيل حكومة بديلة لحكومة تصريف الأعمال، التي يتزعمها رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري.

وأفاد بيان للرئاسة، نشر على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بأن "الرئيس عون يجري الاتصالات الضرورية قبل الاستشارات النيابية الملزمة؛ لحل بعض العقد حتى يأتي التكليف طبيعياً، مما يسهّل عملية التأليف".

وتابع البيان، أن "التحديات أمام الحكومة العتيدة تفرض مقاربة سريعة لكن غير متسرّعة لعملية التكليف"، مضيفا أن "موعد الاستشارات سيحدّد قريباً".

وكان رئيس الوزراء اللبناني المستقيل، سعد الحريري، قد قدم استقالته، يوم الثلاثاء الماضي، رسميا للرئيس اللبناني ميشال عون، ووصل الحريري، إلى قصر بعبدا لوضع استقالته في تصرّف الرئيس اللبناني. واستقالة الحريري من رئاسة الحكومة اللبنانية، تأتي تنفيذاً لأبرز مطالب الاحتجاجات اللبنانية غير المسبوقة، التي تجتاج البلاد منذ أكثر من أسبوعين. Advertisements وأوضح الحريري، في كلمة مباشرة وجهها إلى الشعب اللبناني، أن الاستقالة جاءت استجابة إلى مطالب الشعب، قائلا: إنه "سيتجه إلى قصر بعبدا الرئاسي من أجل تقديم الاستقالة إلى الرئيس، ميشال عون". وأضاف رئيس الوزراء اللبناني المستقيل، "منذ 13 يوما والشعب اللبناني ينتظر قرارا بحل سياسي يوقف التدهور، وأنا حاولت خلال هذه الفترة أن أجد مخرجا نستمع من خلاله لصوت الناس ونحمي البلد من المخاطر الأمنية والاقتصادية والمعيشية".