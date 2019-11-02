كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس السلطة الوطنية للانتخابات الجزائرية يعلن عن قائمة مرشحي الرئاسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، اليوم السبت، عن 5 أسماء لمرشحين، تمت الموافقة على ملفاتهم؛ من أجل دخول الانتخابات الرئاسية.

وقال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، إن المرشحين الخمسة الذين تمت الموافقة عليهم، هم "وزير الثقافة السابق ومرشح التجمع الوطني الديمقراطي وأمينه العام بالنيابة عزالدين ميهوبي ومرشح حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة والوزير الأول الأسبق عبد المجيد تبون ورئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس ورئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد".

وأوضح محمد شرفي في مؤتمر صحفي، أن المرشحين الخمسة هم من تمت الموافقة عليهم من أصل 23 مرشحا تقدموا بملفات ترشحهم، مضيفاً "إن إجمالي من تقدموا للحصول على طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية في الجزائر بلغ 147 شخصا".

كما أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة على استبعاد ملف رئيس التجمع الجزائري علي زغدود.

وصرح شرفي، في المؤتمر الصحفي للإعلان عن قائمة المرشحين، بأن الجزائر تستعد لأول انتقال حر وديمقراطي للرئاسة منذ الاستقلال.

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وقامت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، بتكليف 10 لجان قانونية للنظر في ملفات المترشحين للانتخابات الرئاسية والتحقق من صحة المعلومات الواردة فيها، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية.