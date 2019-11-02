كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس السلطة الوطنية للانتخابات الجزائرية يعلن عن قائمة مرشحي الرئاسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشف محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، اليوم السبت، عن 5 أسماء لمرشحين، تمت الموافقة على ملفاتهم؛ من أجل دخول الانتخابات الرئاسية.
وقال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، إن المرشحين الخمسة الذين تمت الموافقة عليهم، هم "وزير الثقافة السابق ومرشح التجمع الوطني الديمقراطي وأمينه العام بالنيابة عزالدين ميهوبي ومرشح حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة والوزير الأول الأسبق عبد المجيد تبون ورئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس ورئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد".
وأوضح محمد شرفي في مؤتمر صحفي، أن المرشحين الخمسة هم من تمت الموافقة عليهم من أصل 23 مرشحا تقدموا بملفات ترشحهم، مضيفاً "إن إجمالي من تقدموا للحصول على طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية في الجزائر بلغ 147 شخصا".
كما أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة على استبعاد ملف رئيس التجمع الجزائري علي زغدود.
وصرح شرفي، في المؤتمر الصحفي للإعلان عن قائمة المرشحين، بأن الجزائر تستعد لأول انتقال حر وديمقراطي للرئاسة منذ الاستقلال.
وقامت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، بتكليف 10 لجان قانونية للنظر في ملفات المترشحين للانتخابات الرئاسية والتحقق من صحة المعلومات الواردة فيها، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية.
الانتخابات الرئاسية الجزائرية لعام 2019
هي انتخابات كان من المفترض أن تتم في 18 أبريل 2019، لاختيار رئيس الجمهورية الجزائرية بعد توقيع المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية يوم الجمعة 18 يناير 2019.
هذا وكان رئيس الجزائر وقتها عبد العزيز بوتفليقة، قد أعلن لاحقاً تأجيل الانتخابات بعد اندلاع احتجاجات شعبية مناهضة لترشحه لفترة رئاسية خامسة. تقدم بوتفليقة بعدها باستقالته في 2 أبريل 2019، قبل انتهاء فترة مهامه الدستورية في 28 أبريل، إثر هذه الاحتجاجات، وطرحت عدة سيناريوهات مختلفة لموعد الانتخابات القادمة ولكن لم يتم تحديد تاريخ محدد للانتخابات أنذاك.
وبعد تولي عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة قيادة الدولة بصفة مؤقتة (وفقا للمادة 112 من الدستور الجزائري)، أعلن في 9 أبريل اجراء الانتخابات الرئاسية في 4 يوليو من السنة نفسها، ورفض المجلس الدستوري الجزائري الملفين الوحيدين للترشح المودعين لديه وأعلن استحالة إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في 4 يوليو 2019.
وتم استدعاء الهيئة الناخبة للرئاسيات للمرة الثالثة في 12 ديسمبر 2019 لاختيار رئيس الجمهورية الجزائرية، ولقد تم في عام 2018 تحيين المواطنين المسجلين بالقوائم الإنتخابية لأكثر من 23 مليون جزائري، حسب القائمة، التي توقفت في 31 ديسمبر 2018.