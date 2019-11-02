عاجل.. تركيا تحمّل الأكراد المسؤولية عن انفجار السيارة المفخخة في سوريا

هذا وكانت مصادر سورية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة تل أبيض شمالي البلاد.

وصرحت مصادر إعلامية سورية، بانفجار قنبلة على جانب الطريق لدى مرور حافلة تقل عناصر شرطة في محافظة أضنة جنوبي تركيا.

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وقال المحافظ محمود دميرتاش، لوكالة "الأناضول" التركية، إن "الانفجار نجم عن عبوة يدوية الصنع أو قنبلة من نوع آخر، وأسفر عن إصابة 5 أشخاص"، موضحاً أن أحد الجرحى شرطي، لكن الإصابات ليست خطيرة، مضيفا أن الجرحى الأربعة الآخرين كانوا من المارة.

وأدلى المسؤول التركي بتصريحاته بعد أن هرعت سيارات الإسعاف والشرطة إلى مكان الانفجار.

وأظهرت مشاهد بثتها وسائل إعلام تركية الحافلة المتضررة تحت جسر للمشاة في منطقة يوريغير، ولم يتهم المحافظ أي جهة بالوقوف وراء الانفجار.