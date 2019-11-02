كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المتظاهرون العراقيون الغاضبون يلومون إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هتف المتظاهرون العراقيون "الشعب يطالب بسقوط النظام"، وهم يلوحون بالعلم العراقي عاليًا والقنابل الصوتية والألعاب النارية، على جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء، وجد المتظاهرون ملجأ خلف الكتل الخرسانية بينما كانت قوات الأمن تستهدفهم بقنابل الغاز المسيل للدموع الثقيلة، مما أسفر عن مقتل العشرات خلال أسبوع واحد.

كما عبر الجسر، في مكاتب الحكومة، كانت هناك معركة مختلفة للغاية حيث خاض السياسيون مصير رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، وهو مرشح توفيقي كشف مصيره عن خطوط الصدع بين سماسرة السلطة الحقيقيين في العراق، بعضهم يسكن عبر الحدود في إيران.

ويلقي العديد من المحتجين الآن باللوم على إيران والقوات المدعومة من إيران في أسوأ أعمال العنف، وكان أحد مطالبهم الرئيسية إزالة النفوذ الإيراني، أصبحت هتافات "إيران في الخارج!" شائعة داخل ميدان التحرير بوسط بغداد، تم نشر مقاطع فيديو تظهر المحتجين وهم يحرقون العلم الإيراني.

وقال علي قاسم، المحتج البالغ من العمر 17 عامًا: "إيران تدير البلاد"، "إيران، هم الذين دمرونا وهاجمنا، إيران تقف وراء كل الناس الذين خلقوا هذا الوضع.

كما يرى قاسم، مثل كثيرين غيره، أن إيران هي القوة التي تبقي عبد المهدي في منصبه، ويلقي المحتجون باللوم على طهران لاستغلالها العراق لتحقيق مصالحها الخاصة، تقل أعمار ستين بالمائة من سكان العراق البالغ عددهم 40 مليون نسمة عن 25 عامًا، وقد حفزت الاحتجاجات على نطاق واسع بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها هذا الجيل، والذي وصل إلى نقطة الانهيار بعد سنوات من الحكم السيء الذي يرجع إلى الغزو الأمريكي عام 2003 والذي أطاح بالعراقيين، الديكتاتور صدام حسين.

كما تبلغ نسبة البطالة بين الشباب 25٪، ويعيش شخص واحد من بين كل خمسة أشخاص تحت خط الفقر، على الرغم من الثروة النفطية الهائلة للعراق.

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قال محمد رضا، 18 عامًا، الذي يعمل كبائع متجول وسائق توك توك، لا توجد وظائف، إن الناس يتخرجون ويبقون في المنزل، تركت المدرسة لمساعدة أمي، لم يكن لدينا طعام، نحن فقراء ليس لدينا أي شيء، لم يكن لدينا ربع الدينار، كيف يمكنني الذهاب إلى المدرسة؟ "

كما طارت شائعات يوم الخميس الماضي بأن عبد المهدي سيغادر مكتبه قريبًا، في تلك الليلة، ألقى الرئيس العراقي برهم صالح خطابًا قائلًا إن عبد المهدي وافق على الاستقالة، لكنه تضمن تحذيرًا أساسيًا: لقد اعتمد على البرلمان العراقي في إيجاد بديل له، إن اختيار رئيس وزراء جديد وسط مفاوضات مع شبكة الأحزاب السياسية العراقية المتنافسة هي عملية قد تستغرق شهورًا.

ومع استقرار الغبار، أصبح من الواضح أن عبد المهدي، الذي يقال إنه يريد الاستقالة، ليس له رأي يذكر في هذا الأمر، لقد وصل إلى السلطة من خلال تحالف تدعمه إيران، وتريده السلطات الإيرانية أن يظل في منصبه.

ومع ذلك، فإن المحتجين مصممون على التمسك بالميدان ويقولون إنهم لن يغادروا حتى ينهون النفوذ الإيراني ويصلحون النظام الحكومي بالكامل. المستقبل غير واضح، حيث تواجه إيران واحدة من أكبر التحديات التي تواجه نفوذها في المنطقة.

كما تولى عبد المهدي منصبه بعد حل وسط بين أكبر تكتلتين برلمانيتين في العراق: تحالف سايرون، بقيادة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، وائتلاف فتح، بقيادة هادي العامري، قائد كتائب بدر، ميليشيا مؤثرة مدعومة من إيران.

وقال ريناد منصور، باحث في تشاثام هاوس: "لا تريد إيران ما تعتبره شيئًا مزعزع للاستقرار أن يحدث للعراق لأنه إذا رحل مهدي، فمن غير الواضح قبل كل شيء كيف يذهب ولكن من سيحل محله"، من الواضح أن عبد المهدي مستعد تمامًا للحفاظ على الوضع الراهن، إنه مستعد لعدم التحدث ضد الانتهاكات، إنه على استعداد لاستخدام القوات تحت سلطته لوقف الاحتجاجات، لذلك فهو يتفقد الكثير من الصناديق عندما يتعلق الأمر بإيران ".

