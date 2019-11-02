أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت

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ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم السبت 2/ 11/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي. أخبار عاجلة الآن || محمد بن راشد و"بن زايد" يعلنان عن تصميم هوية إعلامية

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله "، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عن إطلاق مشروع وطني لابتكار وتصميم شعار يعكس الهوية الإعلامية لدولة الإمارات Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || بريطانيا تأمر بالوقف الفوري للتكسير الصخري

أعلنت الحكومة يوم السبت أن بريطانيا ستفرض وقفا فوريا على التكسير، قائلة إن تقنية استخراج الغاز المثيرة للجدل تنطوي على خطر التسبب في الكثير من الاضطرابات للمجتمعات المحلية من خلال الهزات الأرضية. أخبار عالمية عاجلة اليوم || أوامر اعتقال بحق مسؤولين في العراق

قالت لجنة النزاهة، وهي كيان مرتبط بالقضاء العراقي، إن أوامر الاعتقال صدرت للقبض واستدعاء 60 مسؤولًا عراقيًا بتهمة الفساد.

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