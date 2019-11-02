كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بوليتيكو" تطرح سؤالاً حول كيفية وصول سفيرة المملكة لدى واشنطن لمنصبها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حظيت الأميرة ريما بنت بندر، سفيرة المملكة العربية السعودية لدى واشنطن بإهتمام بالغ من الإعلام الأمريكي، منذ توليها المنصب الجديد، حيث حرصت مجلة "بوليتيكو" على سرد سيرتها الذاتية ونشأتها حتى وصولها لهذا المنصب الهام.

وقالت المجلة، إن ريما أميرة ملكية "كما ينبغي للمرء أن يكون" - على حد تعبيرهم - فوالدها، الأمير بندر، هو حفيد الملك الراحل عبد العزيز، ووالدتها الأميرة هيفاء بنت فيصل، هي ابنة الملك الراحل فيصل، ابن عبد العزيز الثالث، وهذا يجعل من ريما سليلًا مباشرًا للملك عبد العزيز، مؤسس المملكة العربية السعودية الحديثة، من جانبي الأسرة.

وتلقت الاميرة ريما، تنشة أمريكية بحكم تواجدها في الولايات المتحدة خلال فترة عمل والدها كسفير لمملكة، إلى جانب نشأتها السعودية وتربيتها على الشريعة الإسلامية، وتصر على أن والدها، وهو أحد الدبلوماسيين الأقوى والأقوى صلة في واشنطن، "جعل الحياة طبيعية"، بقدر الإمكان.

وقالت المجلة: "بعد حصولها على شهادة في دراسات المتاحف من جامعة جورج واشنطن في عام 1999، اتبعت ريما في البداية مهنة في عالم الفن، وسرعان ما بدأت تتعارض مع العادات الاجتماعية السعودية للسيدات، في عام 2008، عادت إلى الرياض مع وجود خطط للإشراف على أجزاء من مجموعة والدتها للفن الإسلامي، التي كانت على وشك الظهور في المتحف الوطني السعودي.

وتابعت: لكن المتحف رفض توظيف امرأة، قامت أسرتها، التي تتمتع بسمعة أكثر تقدمًا في قضايا المرأة في المملكة العربية السعودية، بالتبرع بهذا الفن لمؤسسة محو الأمية المالية للمرأة التي أطلقتها جدة ريما، الملكة إيفات، وشاركت ريما أيضًا في امتلاك أول جيم ونادي صحي للسيدات فقط في الرياض، عندما فتحت هي وابن عمها، فرضت اللوائح السعودية على النساء امتلاك نوع واحد فقط من الأعمال التجارية". وبحلول عام 2010، أصبحت ريما أول مديرة تنفيذية لإحدى شركات البيع بالتجزئة الكبرى في المملكة العربية السعودية، حيث استحوذت على فرع "هارفي نيكولز" في الرياض، الذي تملك شركته الأم عائلتها، في غضون بضعة أشهر، أصدر الملك عبد الله، سلف الملك الحالي، مرسومًا يطالب المتاجر بتوظيف موظفات في الأقسام النسائي، وعندما رأت الأميرة فرصة، أخرجت عدة عشرات من الباعة المتمرسين. Advertisements